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Gündem Eren Erdem Vanayı açtı! CHP’de lağım patladı
Gündem

Eren Erdem Vanayı açtı! CHP’de lağım patladı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 10:46:00 -
Eren Erdem Vanayı açtı! CHP’de lağım patladı

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'a sert sözlerle yüklendi. Erdem paylaşımında, “Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için “bu s….tiğimin partisi dernek olsa da ülke kurtulsa” diyen adamsın! Çek itini köpeğini, ağzımı açtırma!" ifadelerini kullandı.

 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de yine kriz çıktı.

Bazı belediye başkan adaylarının belirlenme süreci partiyi karıştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin aday gösterilmediği iddiası sonrası bazı isimlerden tepki dolu açıklamalar geldi.

Bu isimlerden biri de eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem...
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İmamoğlu'nun yardımcısına zehir zemberek sözlerle yüklendi

Eren Erdem, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel'i işaret ederek 'Belediyelere çöküyorlar' sözleriyle dikkat çekmişti.

Erdem şimdi de mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'a çok sert sözlerle yüklendi.

"Bu parti dernek olsa da kurtulsa"

Eren Erdem, Ongun’un CHP için “Bu s….tiğimin partisi dernek olsada ülke kurtulsa” ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Sözlerine devam eden Eren Erdem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili bu kez de, “Mehmet Cengiz’in, 5’li çetenin adamlarını “belediye başkan adayı” yapma noktasında attığınız her adımda ensenizdeyim.” dedi.

 

"Murat Ongun itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek"

X hesabından paylaşımda bulunan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

“Saraçhane’nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter’da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam. Mehmet Cengiz’in, 5’li çetenin adamlarını “belediye başkan adayı” yapma noktasında attığınız her adımda ensenizdeyim. Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için “bu s….tiğimin partisi dernek olsada ülke kurtulsa” diyen adamsın! Çek itini köpeğini, ağzımı açtırma!”

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