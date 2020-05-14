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Aktüel

Eren Enerji, Ramazan Ayı’nda yüz güldürdü

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:43:28 -
Eren Enerji, Ramazan Ayı’nda yüz güldürdü

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çatalağzı ve Muslu Beldelerinde vatandaşlara ramazan kolisi dağıttı. Eren Enerji’nin kendi personelleri ile kapı kapı ulaştırdığı yardımlar belde halkı tarafından büyük takdir topladı.


Pandemi dönemi işbirliğini Ramazan dayanışması ile taçlandıran Eren Enerji daha önce yaptığı maske ve tıbbı cihaz yardımlarının yanı sıra bölge halkı ile de yakından ilgilenerek Ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Çatalağzı ve Muslu bölgesinde ikamet etmekte olan 60 yaş ve üstü tüm vatandaşların kapılarına kadar giden Eren personeli hazırlanan koliler ile vatandaşlara destekte bulundu. Maske ve izolasyon giysileri ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dağıtımı gerçekleştiren Eren personeli vatandaşların yüzlerini güldürdü.

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