Eren Bülbül’ün ismi Afrika’da
Trabzon’un Maçka ilçesinde 3 yıl önce ekiplere, PKK’lırın yerini ifşa ettikten sonra çıkan çatışmanın ortasında kalarak şehit olan Eren Bülbül’ün adı Afrika’da da yaşayacak.
Trabzon’un Maçka ilçesinde 3 yıl önce PKK’lı hainler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün isminin Afrika’da geçmesi için yeni bir adım atıldı.
Türkiye’yi yasa boğan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı “İyi ki varsın Eren” sözleriyle anılmaya devam ediyor.
Deniz Feneri Derneği Eren Bülbül’ün isminin daha da anılması için bağış katıklarıyla yeni gelişmeyi duyurdu.
Batı Afrika ülkelerinde Benin’de yapılan su kuyusuna Eren Bülbül’ün adı verildi.
Milyonlarca insanın su sıkıntısı çektiği bölgede açılan iki su kuyusuna Eren Bülbül’ün yanı sıra annesi Ayşe Bülbül’ün de ismi verildi.
Deniz Feneri Derneği İstanbul Şube Başkanı Yusuf Baykal açıklamalarda bulunarak Eren Bülbül’ün isminin her mecrada yaşatılacağını söyledi.