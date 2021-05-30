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Gündem Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
Gündem

Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 10:07:00 -
Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin ağır yaralandığı, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve jandarmamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine acı haber verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan Peruzat ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

İki çocuk babası olan şehidin komşuları ve yakınları babaevinde bir araya gelirken evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.

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