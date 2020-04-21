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Aktüel

Ereğli’de dezenfekte çalışmaları 87 mahallede sürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi çok amaçlı dezenfektan aracı ile merkez mahalleler tamamlandıktan sonra merkez dışı mahallelerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

2020-04-21 16:29:34 -
Ereğli’de dezenfekte çalışmaları 87 mahallede sürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi çok amaçlı dezenfektan aracı ile merkez mahalleler tamamlandıktan sonra merkez dışı mahallelerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Ereğli Belediyesi çok amaçlı dezenfektan aracı ile merkez mahalleler tamamlandıktan sonra merkez dışı mahallelerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatları doğrultusunda vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden çalışmalar için tüm imkanlar seferber ediliyor.


Birçok ülkeyi etkisi altına alan korona virus (Covid-19) ile mücadele çalışmalarını yakından takip eden Başkan Oprukçu, "Zor günler elbette geçecek bu süreçte önemli olan ölümcül virüsle mücadele kapsamında azami dikkat göstermemiz ve uzmanlarımızın dikkat çektiği kurallara harfiyen uymamızdır. Belediye hizmetleri kapsamında da virüsle mücadelemize devam ediyoruz. 87 mahallemizin her bir noktasına ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu manada tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gayemiz huzur şehri Ereğli’yi inşa etmek, huzurun da ancak sağlıklı bir toplumla mümkün olacağının bilinciyle şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

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