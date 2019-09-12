Ereğli ve Gwangjin belediyesinden gazilere vefa

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ve Güney Kore’nin Başkenti Seul’e bağlı Gwangjin şehri ile 2002 yılında kurulan kardeş şehir ilişkisi kapsamında 3 Kore Gazisi’ne maddi yardım yapılmaya başlandı.

Yapılan maddi yardım kardeş şehir Gwangjin Belediyesi ve Ereğli Belediyesi koordinasyonunda düzenli olarak devam ettirilecek.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu,“Gazilerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onların maddi ve manevi olarak yanlarında olmayı kendimize bir görev kabulediyoruz. Onların göstermiş olduğu fedakarlık ve kahramanlık önünde saygıyla eğiliyor, hürmetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kardeş şehir Gwangjin Belediyesinin vefalı yaklaşımlarına dikkat çeken Başkan Oprukçu, “2002 yılında Belediyemiz ve Güney Kore’nin Başkenti Seul’e bağlı Gwangjin Belediyesi arasında kurulan kardeş şehir ilişkimiz günümüze kadar gelmiştir. Kardeş şehrin nişanesi olarak Gülbahçe Mahallemizde yaptırılan Gwangjin Parkı hemşehrilerimizin kullanımına sunuldu. Şimdi ise aramızdaki kardeş şehir ilişkisi kapsamında Kore Savaşı’nda Gazi olan 3 hemşehrimize maddi yardım yapılmaya başlandı. Belediyemiz ve Gwangjin Belediyesi koordinasyonunda gazilerimiz yaşadığı sürece sürecek bu maddi yardım için Gwangjin Belediye Başkanı Kim Sun-gab bey başta olmak üzere emeği geçen herkese şehrim, Belediyemiz ve Gazilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.