Ereğli Belediyesi’nden sinek ve haşerelere karşı erken önlem

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte tüm caddelerde, sokaklarda yürüttüğü ilaçlama çalışmaları ile sinek ve haşerelere karşı önlem alıyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri, erken önlem alarak sinek ve haşere ile mücadelede başlangıç dönemini iyi değerlendirip zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların mevsim şartlarında seyretmeye başladığını ifade ederek, "Bu noktada Ereğli Belediyesi olarak en başında sinek ve haşerelerle mücadeleyi sıkı tutarak hemşehrilerimizin huzursuz olmalarına engel olmak için gece gündüz ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşımalarından dolayı hemşehrilerimizin sağlığını da tehdit eden bu zararlı canlıların çoğalmalarının önüne geçmek en önemli görevlerimizden birisidir. Korona virüs (Covid-19) salgınında gösterdiğimiz fedakar mücadeleyi normalleşme süreci ile birlikte zamanlarını daha çok dışarıda geçirecek hemşehrilerimizin sinek ve haşerelerden korunması adına da sürdüreceğiz. İlaçlama çalışmalarımız belirli periyotlarda ara vermeden devam edecek. Bu noktada hemşehrilerimize de görevler düşüyor. Hemşehrilerimizin mahallelerde, cadde ve sokaklarda çöpleri rastgele çevreye bırakmamaları büyük önem arz ediyor. Çöplerin çöp konteynerlerine atılmasına özen göstererek sinek ve haşerelerin çoğalmasının önüne el birliği ile geçmiş oluruz. Bir diğer hususu da dile getirmek istiyorum, salgın hala tehdit oluşturmaya devam ediyor, normalleşme sürecini tamamen bitti gözüyle değerlendirmeyelim ve lütfen maskemiz olmadan dışarı çıkmayalım, sosyal mesafe kurallarına eksiksiz uyalım” dedi.