Erdoğan’la Türkiye diplomaside zirvede

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel güç konumuna yükselen Türkiye aktif dış politika ile dünyaya nizam verirken uluslararası çapta büyük kazanımlar elde ediyor.

Siyonist-haçlı güçten anlıyor

NATO’da ABD destekli İsveç ve Finlandiya’ya diz çöktürerek mutabakat metni imzalatan Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde tarihi diplomasi zaferleri elde ediyor. Siyonist emperyalizme karşı dış politikada destansı mücadeleler veren Başkan Erdoğan ile Türkiye “Dünya 5’ten büyüktür” emperyalistlerin zihnine nakşederken, uluslararası arenada mazlum ülkeleri yanına alarak masadan nice zaferlerle ayrıldı. İşte bunlardan bazıları...

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma oylamasında “red” cephesinin başını çeken Türkiye’nin yanında 127 ülke yer alırken, ABD-İsrail’e sadece Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları ve Mikronezya gibi 7 üçüncü dünya ülkesi destek verdi.

Barzanistan'ı tarihe gömdük

Kuzey Irak’ta Barzani’ye devlet kurdurma projesini Türkiye çökertti. Göstermelik referandumla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık ilanına Türkiye karşı çıkarak ambargo kararı aldı. Sonuç olarak sözde referandum sonuçları rafa kaldırıldı ve ABD’nin ‘Barzanistan’ hayalleri başlamadan bitti.

ABD’nin İran’a yönelik ambargosu kırıldı. Türkiye’nin karşı çıktığı ambargo uygulaması kısa sürede kadük hale geldi.

Ambargoyu takmadık

Bağımsız dış politika ile dayatmalara boyun eğmeyerek kendisinin ve dost ülkelerinin çıkarlarını önceleyen Türkiye; Rusya, İran, Katar ve Venezuela’ya yönelik ambargolara katılmadı.

Mavi Vatan'ı bellettik

Mavi Vatan’da Libya ile deniz yetki sınırı anlaşması imzalanarak Akdeniz’de siyonist İsrail ile Haçlı Batı arasındaki bağlantı koparıldı. Bu anlaşmanın ardından ABD, İsrail ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz gazını Avrupa’ya taşınmasını amaçlayıp Türkiye’yi bypass eden EastMed projesi, rafa kaldırıldı.

ABD Ekim 2017’de Türk vatandaşlarına yönelik uygulamaya koyduğu vize ambargosundan 3 ay sonra vazgeçmek zorunda kaldı.

Dik durduk, geri vitese geçtiler

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi harekatların ardından Türkiye’ye ambargo uygulayan ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya Suudi Arabistan geri adım atmaya başladı, İsveç ile Finlandiya ambargoyu kaldırmayı taahhüt etti. TUSAŞ’a ambargo uygulayan Kanada’nın Telemus Sistemleri Inc. şirketi battı.

Kendi ülkemiz kendi kararımız

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımına ABD ve Batı karşı çıkmasına rağmen başarılı olamadı. Türkiye’nin ‘istediğimizi istediğimiz yerden alırız’ söylemi ve kararlı duruşu karşısında ABD ile NATO sesini kesti.

Siyonistlere özür dilettik

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde 10 vatandaşımızı şehit eden İsrail, imzalanan anlaşma neticesinde Türkiye’den resmi özür diledi, şehit ve yaralıların yakınlarına 20 milyon tazminat ödedi, Gazze ablukasını kaldırmayı taahhüt etti.

Dostluk masasının ev sahibiyiz

Dünyayı akaryakıt ve tahıl krizine sürükleyen Rusya-Ukrayna savaşını ABD ve Batı seyrederken, diplomasi başarısıyla Türkiye bu iki ülkenin temsilcilerini Antalya ve İstanbul’da 2 kez barış masasına oturttu.

Karabağ'ı söküp aldık

Türkiye’nin güçlü desteğiyle Azerbaycan, Karabağ topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardı. Zaferin ardından Türkiye, Azerbaycanlı lider Aliyev ile Ermeni lider Paşinyan’ı aynı masaya oturtarak normalleşme adımları atılmasına öncülük etti.

Son zafer NATO'da

Uluslararası zirvelere ev sahipliği yapan Türkiye son 5 yılda G20 Liderler Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Suriye Konulu Dörtlü Zirve, Türkiye Afrika Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu’nda onlarca devlet başkanı, bakanlar ve uluslararası teşkilatlara ev sahipliği yaptı.