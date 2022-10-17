Erdoğan'la Miçotakis akşam yemeğinde kavga etti! Erdoğan bağırınca oda buz kesti

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik, bir süredir karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in geçtiğimiz haftalarda Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde yaşadıkları gerginlik gündem olmuştu.

Erdoğan bir anda bağırdı

İki lider arasında akşam yemeği sırasında yaşanan gerginliğinin detaylarına yer verilen New York Times'taki habere göre, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükseldi. Bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında yaşanan ağız dalaşının detayları odada bulunanlar tarafından anlatıldı. Gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkili, Miçotakis'in konuştuğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü keserek bağırdığını öne sürdü. Sinirlenen Erdoğan odadan çıkmadan önce Miçotakis'i Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladı ve Avrupa Birliği üyelerine dönerek, Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında yer aldığı için sinirlendi.

Oda buz kesti

Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkiliye göre, Erdoğan odadan çıkmadan önce Miçotakis'i Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladı ve Avrupa Birliği'ni üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında yer almakla suçladı. Kaynakların aktardığına göre, tüm bunlar yaşanırken, oda bir anda buz kesti.

Erdoğan: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta, yaşananlarla ilgili kendisine soru yöneltildiğinde "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" ifadelerini kullanmıştı.