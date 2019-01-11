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Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesinde yaşanan ilginç 'Köfte ekmek' diyaloğu ortaya çıktı.

11 Ocak 2019 Cuma 14:37
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede ikili arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti.

Habertürk’ün haberine göre, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Ekrem İmamoğlu’nun da Güngören’de bir köfteci dükkanı vardı. Erdoğan, dönemin Güngören Belediye Başkanı ile o dükkana geldi. İmamoğlu görüşmede o ziyareti hatırlattı.

İşte yaşanan o diyalog:

İmamoğlu: Güngören’de köfteci dükkanımız vardı. Güngören Belediye Başkanı ile gelmiştiniz. Dükkanımızda köfte yemiştiniz.

Erdoğan: Öyle mi? Yahu borcumuz varmış sana, bize köfte ısmarlamışsın. Onu da ödeyelim

İmamoğlu: Efendim o borç gönül borcu, parayla ödenmez.

Erdoğan: Arkadaşlar da buradayken hesaplaşalım.

İmamoğlu: Beylikdüzü’ne gelirseniz, sizi orada ağırlar, hizmetlerimizi de gösteririz. Hem günü gelir, hizmetle hesaplaşırız.

Edinilen bilgiye göre İmamoğlu bu diyaloğun ardından “hizmetle hesaplaşırız” ifadesinin bir kez daha altını çizerek, 31 Mart’ta Erdoğan’dan oy istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o talebe gülümseyerek cevap verdi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:37
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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