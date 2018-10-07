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Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin açıklanmasının ardından kendilerine, "İlk günden  itibaren hemen yola koyulacaksınız." talimatı verdiğini belirtti.

07 Ekim 2018 Pazar 20:24
Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı

Oktay, Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde, Erdoğan'ın konuşması öncesinde halka hitap etti.

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle  Kızılcahamamlıların kendilerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Oktay,  vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 yıldır millete hizmet ettiğini vurgulayan  Oktay, kendilerinin de Erdoğan'a yetişmeye, yükünü almaya çalıştıklarını dile  getirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından  Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatı şöyle anlattı:

"Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, kabinemiz  açıklanır açıklanmaz cumhurbaşkanımız bize bir talimat verdi, 'İlk günden  itibaren hemen yola koyulacaksınız.' dedi. '100 Günlük Eylem Planları, geçiş  süreci, hiçbir şey, hiçbir şekilde beklemeyecek. Hiçbir vatandaşımız hiçbir  hizmetiyle ilgili aksaklığa uğramayacak. İçeriden veya dışarıdan, kimden gelirse  gelsin hiçbir şey Türkiye'yi engellemeyecek, engelleyemeyecek, hakeme rağmen biz  her türlü oyunu alacağız.' O talimatı yerine getirmeye çalıştık. Liderimizin,  hızına yetişmeye çalışıyoruz."

Oktay, 100 Günlük Eylem Planı'nın hazırlandığını hatırlatarak,  yatırımların ve bazı projelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Tamamlanan yatırımların Kızılcahamam'a hayırlı olması temennisinde  bulunan Oktay, Kızılcahamam'a elleri boş gelmediklerini belirtti. Oktay, 2019'da  verilecek izinle de daha güçlü bir Kızılcahamam için yürüneceğini sözlerine  ekledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya Allah bismillah" diyerek açılış kurdelesini  kesti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet  Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya  Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşma yaptı.

Açılış töreninin yapıldığı alanda, "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin",  "Yeni sistem huzurlu mekan, hoş geldin Başkan", "Kızılcahamam 15 Temmuz ruhuyla  Reisin yanında", "Hep birlikte yeni hedeflere" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Törene, kabinesi üyelerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan  Yardımcıları ve milletvekilleri ile Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir  Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.

Törende, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney de bir konuşma  yaparak, açılışı gerçekleştirilen tesisler hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, açılışın ardından Kızılcahamam Belediye Başkanlığını ve  Kızılcahamam Kaymakamlığını ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Erdoğan, Belediye  Başkanı Muhittin Güney'e ve Kaymakam Mehmet Yıldız'a,  günün anısına birer hediye  takdim etti.

Törenle, toplam maliyeti 55 milyon Türk lirasını bulan Yeni Belediye  Hizmet Binası, Yeni Kızılcahamam Devlet Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi  Şehidi  İbrahim Ateş Seyir Tepesi ve Sosyal Tesisleri, Atıksu  Arıtma Tesisi,  Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi ve Abacı Peri Bacaları Rekreasyon Alanı,  Güreş Milli Takımlar Kamp ve Spor Merkezi, Kızılcahamam Belediye Çöp Aktarma  İstasyonu, Kızılcahamam Belediyesi Hal, Otopark ve Kapalı Pazar Yeri,  Kızılcahamam Kırsal Ürün Pazarı, TOKİ Blokları Spor Lisesi'nin toplu açılışı  gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 20:24
  1. Ankara
  2. Erdoğan

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