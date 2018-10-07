Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı

Oktay, Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde, Erdoğan'ın konuşması öncesinde halka hitap etti.

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Kızılcahamamlıların kendilerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Oktay, vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 yıldır millete hizmet ettiğini vurgulayan Oktay, kendilerinin de Erdoğan'a yetişmeye, yükünü almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatı şöyle anlattı:

"Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, kabinemiz açıklanır açıklanmaz cumhurbaşkanımız bize bir talimat verdi, 'İlk günden itibaren hemen yola koyulacaksınız.' dedi. '100 Günlük Eylem Planları, geçiş süreci, hiçbir şey, hiçbir şekilde beklemeyecek. Hiçbir vatandaşımız hiçbir hizmetiyle ilgili aksaklığa uğramayacak. İçeriden veya dışarıdan, kimden gelirse gelsin hiçbir şey Türkiye'yi engellemeyecek, engelleyemeyecek, hakeme rağmen biz her türlü oyunu alacağız.' O talimatı yerine getirmeye çalıştık. Liderimizin, hızına yetişmeye çalışıyoruz."

Oktay, 100 Günlük Eylem Planı'nın hazırlandığını hatırlatarak, yatırımların ve bazı projelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Tamamlanan yatırımların Kızılcahamam'a hayırlı olması temennisinde bulunan Oktay, Kızılcahamam'a elleri boş gelmediklerini belirtti. Oktay, 2019'da verilecek izinle de daha güçlü bir Kızılcahamam için yürüneceğini sözlerine ekledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya Allah bismillah" diyerek açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşma yaptı.

Açılış töreninin yapıldığı alanda, "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Yeni sistem huzurlu mekan, hoş geldin Başkan", "Kızılcahamam 15 Temmuz ruhuyla Reisin yanında", "Hep birlikte yeni hedeflere" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Törene, kabinesi üyelerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.

Törende, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney de bir konuşma yaparak, açılışı gerçekleştirilen tesisler hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, açılışın ardından Kızılcahamam Belediye Başkanlığını ve Kızılcahamam Kaymakamlığını ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Erdoğan, Belediye Başkanı Muhittin Güney'e ve Kaymakam Mehmet Yıldız'a, günün anısına birer hediye takdim etti.

Törenle, toplam maliyeti 55 milyon Türk lirasını bulan Yeni Belediye Hizmet Binası, Yeni Kızılcahamam Devlet Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi İbrahim Ateş Seyir Tepesi ve Sosyal Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisi, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi ve Abacı Peri Bacaları Rekreasyon Alanı, Güreş Milli Takımlar Kamp ve Spor Merkezi, Kızılcahamam Belediye Çöp Aktarma İstasyonu, Kızılcahamam Belediyesi Hal, Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Kızılcahamam Kırsal Ürün Pazarı, TOKİ Blokları Spor Lisesi'nin toplu açılışı gerçekleştirildi.