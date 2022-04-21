Erdoğan uyarmıştı... Kudüs'te radikal Yahudilerin yürüyüşü engellendi
Mescid-i Aksa'daki alçak saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüşmüş ve provokasyonlar konusunda uyarılarda bulunmuştu. Görüşmenin ardından Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişleri Ramazan ayı sonuna kadar yasaklandı. Karar sonrası radikal Yahudilerin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı’ndan Ağlama Duvarı’na Filistinlilerin yaşadığı mahalleri kullanarak yapacakları bayrak yürüyüşüne izin verilmedi.
Her sene fanatik yahudilerin düzenlediği bayrak yürüyüşünde Şam Kapısı'nda toplananlara bu sene İsrail polisi müdahale etti.
Polis yürüyüşe izin vermedi
Polis, fanatik Yahudilerin İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı’ndan Ağlama Duvarı’na Filistinlilerin yaşadığı mahalleleri kullanarak yapacakları bayrak yürüyüşüne izin vermedi.
Batı Kudüs'ten Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmeye çalışan fanatikler, Tsahal Meydanı'da polis tarafından engellendi.
Polis, fanatik Yahudilere, Yafa Kapısı'ndan ilerleyebileceğini ve oradan da Ağlama Duvarı'na yürüyüşlerini yapabileceklerini söyledi.
"Araplar defolun" sloganları
Radikaller, polisin teklifini reddederek, Tzahal Meydanı'na gitti. İsrail polisi, yoğun güvenlik önlemi alırken, Fanatik Yahudiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Fanatik Yahudiler, sık sık “Araplar defolun”, “İntikam”, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunarak “Bibi Kraldır” ve İsrail Başbakanı Bennett karşıtı sloganlar attı.
Bennett, yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamıştı
İHA'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Bennett, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" düzenlemesine polisin izin vermeyeceğini açıklamış, "bayrak yürüyüşünün" İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin kutlandığı 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuştu.