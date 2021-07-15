Erdoğan’ın talimatıyla Kabine üyeleri Rize’de!

Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlara bölgeye gitmeleri için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gidiyor.

Bakanlar incelemede bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.

Rize'de sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

3 kişi kayboldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Rize'de sel baskını: Dereler taştı, evleri su bastı

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesi Armağan köyünde heyelan meydana geldi. Pazar ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.