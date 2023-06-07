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Ekonomi Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücrete yüzde 30 zam tahmini! 11 bin lira mı olacak?
Ekonomi

Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücrete yüzde 30 zam tahmini! 11 bin lira mı olacak?

Yeniakit Publisher
2023-06-07 12:21:00 -
Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücrete yüzde 30 zam tahmini! 11 bin lira mı olacak?

Milyonlarca işçi ve emeklinin gözü Temmuzun ilk haftasında netleşecek maaş zammında. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili ücret tespit komisyonunun çalışmalara başladığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bakan Işıkhan, mesaiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing alarak başladı. Kamu işçilerine en düşük ücretin 20 bin liraya çıkmasının ardından kamuda maaş dengesinin korunması için en düşük memur maaşı, asgari ücretli ve emekli zammı bütçeyi doğrudan etkileyeceği için yapılacak artışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu da belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN EN AZ 11 BİN TL TAHMİNİ

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak. Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ara zam belirlenecek. Ara zammın belirlenmesinde temmuzun ilk haftasında açıklanacak haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.

Sabah'ın haberine göre, Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Bakan Işıkhan'ın masasındaki bir diğer önemli başlığı memur ve emekliler için zam hazırlıkları oluşturuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanarak emekli olanlarla birlikte yaklaşık 15.6 milyon emekli enflasyon zammıyla beraber refah payı da alacak.
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AYLIK BAĞLANMAYAN EYT'LİYE 25 BİN TL AVANS TALEP ETME HAKKI

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında 2 milyonu aşkın başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, mart ayında başvurup işlemleri tamamlanmayanlar da heyecanla bekliyor. Haziran ayı itibarıyla başvuru tarihinin üzerinden 90 gün geçmesine karşın aylık alamayanların 25 bin 520 lira avans (net asgari ücretin üç katı) talep etme hakkı bulunuyor. SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere yazılı talepte bulunmaları durumunda ilerde alacakları aylıktan mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

470 BİN MEMURA EK GÖSTERGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladı. Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi de yapılacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibarıyla yaklaşık 2.115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

SSK VE BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENİYOR

BAĞ-Kur primlerinin 9 bin günden 7.200 güne indirilmesine yönelik çalışma da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bakan Işıkhan'ın öncelikli dosyalarından birini oluşturan prim düzenlemesiyle birlikte emeklilik sisteminde de yeni bir dönem başlayacak. Yeni düzenlemeyle 1.800 günlük prim indirimi esnafa 5 yıl erken emeklilik kapısı açacak. Ayrıca kamuda taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

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