Erdoğan'ın sözlerini eleştirenlere İmamoğlu hatırlatması! Sıkıysa buna cevap verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş merkezi yönetimle yıllarca işbirliği yapmayı reddetmiş, üstüne kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için miting dahi yapmıştı. Hatay’daki bu durumun faturası depremden sonra çok ağır oldu.

Bunu belirtmek için merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri muhalifler tarafından çarpıtıldı. Karar, Sözcü, BirGün, Yeniçağ gibi gazeteler, Erdoğan’ın, “AK Parti’ye oy vermezseniz size hizmet yok” demek istediğini ileri sürdü. Tek elden çıkar gibi atılan manşetler büyük tepkiye neden oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhalif medyanın bu skandal manşetleri de masaya yatırıldı.

Murat Alan, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını yapmayı reddettiğini hatırlatarak, yerel yönetimin merkezi yönetimle el ele vermediği zaman ortaya çıkan saçmalıkları vurguladı.

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Karahasanoğlu da özellikle Karar’daki manşetin oluşturmak istediği algıyı anlattı ve Erdoğan’ın yaptığı hizmetleri sıraladı.