Erdoğan'ın 'sosyal konut' hamlesi dünyayı salladı! Endişeliler

Haberde, analistler ve Türk muhalefet yetkililerinin, düşük gelirli ailelerin konut merdivenine çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan 50 milyar dolarlık devlet destekli projeyi, Erdoğan'ın neredeyse 20 yıllık iktidarı boyunca karşılaştığı en zorlu mücadele olacak olan seçim öncesi devasa bir harcama kampanyasının açılış salvolarından biri olarak gördüğüne dikkat çekildi.

Haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konut planının seçim propagandası olmadığı yönündeki sözlerine de yer verildi. Kurum, gazeteye verdiği röportajda, "Bu, yaklaşan seçimlerle ilgili endişeler veya düşünceler nedeniyle yaptığımız bir proje değil. Aksine biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik" dedi.

Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara ayda 2 bin 280 TL'den başlayan sübvansiyonlu bir ödeme planı sunulacak olan projede, 81 ilin tamamında yeni konutların inşa edileceğine dikkat çekerken, projenin maliyetinin bir kısmının kendi gelirini üreten TOKİ tarafından karşılanacağını ve Hazine'nin de destek vereceğini kaydetti. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi projeyi uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi, bunlardan bazılarının seçim beyannamesini açıkladığında duyurulacağını söyledi.

"Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor"

Haberde ayrıca analistlerin, ileriki aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette başka büyük artışın yanı sıra, tereddütlü eski partililerin desteğini geri kazanmak için kamu sektörü maaşlarında, emeklilere verilen promosyonlarda ve hane-iş yerlerine ucuz kredilerde artış açıklamasını beklediğine dikkat çekildi. Bu cömertliğin, kamuoyunu ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yöneteceklerine ikna etmek zorunda olan ve aynı zamanda onun vaatleriyle rekabet eden Türkiye'nin muhalefet partileri için zorluklara neden olduğuna işaret edildi.

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