  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Erdoğan'ın Reisi ile görüşmesinin ardından İran'dan kritik Türkiye açıklaması!
Dünya

Erdoğan'ın Reisi ile görüşmesinin ardından İran'dan kritik Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi arasındaki görüşmeye dair İran'dan dikkat çeken açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlü bir şekilde geliştirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 08:16:00 - 2021-11-29 08:38:25
Erdoğan'ın Reisi ile görüşmesinin ardından İran'dan kritik Türkiye açıklaması!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Reisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin son derece dostane ve samimi bir ortamda yapıldığını aktaran Abdullahiyan, "İlişkilerin çok yönlü şekilde geliştirilmesi ve bazı engellerin kaldırılması kararlaştırıldı.

İki ülke arasındaki ilişki tarihidir. İki lider, Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında, Yüksek Komisyon (Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi) toplantısı düzenlenmesi hususunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

EİT 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, zirve kapsamında basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yapılandırma borcu ilk taksit ne zamana kadar ödenecek?
Ekonomi

Yapılandırma borcu ilk taksit ne zamana kadar ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için yapılandırma işlemlerini yapanlar ilk taksit ödemesinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, SGK ..
Türkiye'yi örnek gösterip açıkladı: Bize ders vermeye kalkanlara şaşırıyorum
Siyaset

Türkiye'yi örnek gösterip açıkladı: Bize ders vermeye kalkanlara şaşırıyorum

Pakistan'da 3,5 milyonun üzerinde mülteci bulunduğunu ve Türkiye'nin de mültecilere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Pakistan Cumhurbaşkanı..
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız
Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Aytaç Kara'yı istediklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay