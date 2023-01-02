Erdoğan'ın oyları resmen patladı! Abdulkadir Selvi, son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Areda Survey’in 25-30 Kasım tarihleri arasında 2 binin üzerinde kişiyle gerçekleştirdiği kasım ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.

"İki önemli sonuç dikkatimi çekti" diyen Selvi, "Biri cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yüzde 50’yi, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 30’u yakalaması. Seçmen Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışını satın almış durumda. Diğeri ise ikinci kez bir ankette daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş’ı geçmesi" ifadesini kullandı.

Selvi'nin aktardığına göre; “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 29.3’ü Kemal Kılıçdaroğlu derken onu yüzde 24.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Meral Akşener yüzde 6.6’yla üçüncü sırada gelirken onu yüzde 6.4’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Muharrem İnce’nin yüzde 5.9’la beşinci sırada çıktığı araştırmada Ekrem İmamoğlu yüzde 4.1’le altıncı sırada yer alıyor.

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 49.9’u Erdoğan derken, yüzde 15.7’lik oranla Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer aldı. Yüzde 15.3’le üçüncü sırada yer alan Mansur Yavaş’ı yüzde 10’la Selahattin Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 4.5 oy oranına ulaştığı ankette altıncı sırada yüzde 2.4 oy oranı ile Meral Akşener yer alıyor.

Partilerin oy oranları

“Bu yaza seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 39.4’ü AKP yanıtını verirken CHP diyenlerin oranı yüzde 23.7’de kaldı. İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 11.3 çıkarken onu yüzde 10.7’yle HDP takip etti. MHP’ye destek ise yüzde 9.6 olarak tespit edildi.