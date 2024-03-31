Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da oy kullandığı Saffet Çebi Ortaokulu'nda sayım işlemi devam ediyor.
Türkiye'de 17.00'den itibaren sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım işlemleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta da sayım sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.
"3308" numaralı sandıkta oy kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan "3308" numaralı sandıkta oy kullandı. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 249. Emine Erdoğan da 248. sırada yer aldı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde namaz kıldı!