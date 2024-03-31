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Seçim Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım sürüyor
Seçim

Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:56:00 - 2024-03-31 18:56:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da oy kullandığı Saffet Çebi Ortaokulu'nda sayım işlemi devam ediyor.

Türkiye'de 17.00'den itibaren sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım işlemleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta da sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

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