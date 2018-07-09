Erdoğan'ın oğlu törene katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Erdoğan'ı eşi, çocukları ve torunları da salonda yalnız bırakmadı. Yemin töreninde dikkat çeken detay ise Ahmet Burak Erdoğan'ın yemin törenine katılmayışı oldu.

Yemin törenine katılmayan tek isim geçtiğimiz yıllarda olduğu Ahmet Burak Erdoğan oldu. Ahmet Burak Erdoğan'ın, medyadan uzak yaşadığı biliniyor.