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Erdoğan'ın oğlu törene katılmadı

Erdoğan, Meclis'te yemin etti. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmiş oldu. Yemin töreninde dikkat çeken detay ise Ahmet Burak Erdoğan'ın yemin törenine katılmayışı oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:05
Erdoğan'ın oğlu törene katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Erdoğan'ı eşi, çocukları ve torunları da salonda yalnız bırakmadı. Yemin töreninde dikkat çeken detay ise Ahmet Burak Erdoğan'ın yemin törenine katılmayışı oldu.

Yemin törenine katılmayan tek isim geçtiğimiz yıllarda olduğu Ahmet Burak Erdoğan oldu. Ahmet Burak Erdoğan'ın, medyadan uzak yaşadığı biliniyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:05
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ahmet Burak Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  4. erdoğan'ın oğlu

YORUM YAZ

  • HaticeHatice1 sa önce
    Burak erdogan ve esini hemen hemen hic gormuyoruz yenikapi ruhundada yoktu saniyorum toplum icinde gorunmeyi sevmiyor en dogrusuda bu
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