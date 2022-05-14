Erdoğan'ın 'NATO' resti sonrası tutuştular: PKK sevici İsveç'ten Türkiye'ye küstah tehdit!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in PKK sevici rolü nedeniyle üyeliği konusunda olumsuz kanaat getirdiklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri başta İskandinav medyası olmak üzere dünyada geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın sözlerine İsveç'ten ilk tepki parlamento kanadından geldi. İsveç Parlamentosu Türkiye'ye karşı AB nezdinde ambargo uygulanması için harekete geçileceğini duyurdu.

İsveç'ten küstah ambargo tehdidi

İsveç parlamentosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, İsveç'in Pazartesi günkü AB dışişleri bakanları toplantısında Türkiye'ye Avrupa Birliği nezdinde silah ambargosu uygulanması için faaliyet yürütüleceğini duyurdu.

PKK sevici İsveç!

İsveç, NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'nin olumsuz kanaatini siyasi bir temele dayandırmaya çalışırken, Stockholm hükümetinin bölücü terör örgütü PKK'ya uzun yıllardır kucak açması, destek vermesi, terörle iltisaklı yapılara onay vermesi "Batı demokrasilerindeki" iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koyuyor. Terör örgütünün elebaşlarından çok sayıda isim İsveç'te adeta "ev sahibi" gibi ağırlanırken, İsveç bu gerçeği saklamaktan çekinmiyor, savunmaktan da geri durmuyor.

PKK ile İsveç'in yakınlığı istihbarat raporlarına da yansırken Türkiye'nin terör karşıtı operasyonları yine İsveç hükümeti tarafından her seferinde kınanıyor. Son olarak Perşembe günü Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarını kınadığını açıklamış “Uluslararası hukuku ihlal ediliyor, durum istikrarsızlaştırılıyor ve özellikle Kürtler için büyük insani sonuçlar doğurma riskini taşıyor." sözleriyle BM güvenlik konseyine, konuyu derhal ele alması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Haber7