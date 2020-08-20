Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklama dünya gündemine oturdu. Fabrika açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü bir müjde açıklayacaklarını söyledi. Doğu Akdeniz’deki Türk sondaj faaliyetleri hakkında konuşurken Erdoğan’ın “müjdemiz olacak” demesi, akıllara petrol veya doğal gaz bulunduğu fikrini getirdi.

Tüm dünya Erdoğan’ın sözlerini tartışırken, Türkiye’den de konuya dair dikkat çeken iddialar gelmeye devam ediyor. Birçok siyasi konuya ilişkin açıklama yaparken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

“Ben 2 gündür biliyorum”

Perinçek, Zongultak’ta doğal gaz kaynağı bulunduğunu ileri sürdü.

Verilen bilgilere göre Zonguldak açıklarında hidrokarbon yataklarının keşfediliğini belirten Perinçek, Doğal gaz bulunduğunu söyledi. Son 1-2 gün için kendilerinin de durumdan haberlerinin olduğunu öne süren Doğu Perinçek, “Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım” dedi.