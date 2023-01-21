Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısı Yunan basınını salladı! 'Tayfun füzesiyle meydan okudu: Çılgın Türkler yürür'

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı saldırgan tutumu ve adalar konusunda uluslararası hukuku tanımaması iki ülke arasındaki ilişkileri germeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, " Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki akıllı olun. Adaları silahlandırırsanız boş mu duracağız? Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı durursan seninle işimiz yok" diyerek Yunanistan'a provokatif eylemlerden kaçınması uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'meydan okuma' şeklinde yansıtıldı

Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Proto Thema gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir meydan okumada bulunduğunu, adaların asker ve silahlardan arındırılması talebini yinelediğini ifade etti. Haberin içeriğinde ise, "Yunanistan'a tehditler yağdırıyor. Hatta Kiryakos Miçotakis'e gönderme yapıyor. Bir kez daha Tayfun füzesi hakkında konuştu." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdılar

CNN Yunanistan ise haberinde, "Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış bir şey yaparsan çılgın Türkler gelecek" başlığına yer verdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok." sözleri tehdit olarak yazıldı.

Tayfun füzesine dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veren Kathimerini gazetesi de, "Erdoğan'dan yeni tehditler: Adaları askerleştirirseniz, hareketsiz mi kalacağız?" başlıklı haber paylaştı. Haberin ayrıntısında, "Erdoğan, Türk Tayfun füzesine işaret etti ve artık güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye, Tayfun adlı füzeyi üretti. Miçotakis'e 'Akıllıca davranırsan, seninle işimiz yok' dedi" sözleri yer aldı.

Ethnos gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı bir açılış töreninde Miçotakis'e ve Yunanistan'a uyarılarda bulunduğuna dair haberi paylaştı.