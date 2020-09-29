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Siyaset Erdoğan'ın mektubu Rum cephesinde paniğe neden oldu: "Kıyamet mektubu"
Siyaset

Erdoğan'ın mektubu Rum cephesinde paniğe neden oldu: "Kıyamet mektubu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yazdığı ileri sürülen mektup Rum cephesinde paniğe neden oldu. Rum medyasında “Erdoğan’dan kıyamet mektubu” başlığı kullandı” manşetleri atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:59:00 -
Erdoğan'ın mektubu Rum cephesinde paniğe neden oldu: "Kıyamet mektubu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışındaki Avrupa Birliği (AB) ülkerine gönderdiği iddia edilen mektup Yunan-Rum tarafında paniğe neden oldu.

Fileleftheros ve Alithia gazeteleride yer alan habere göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki amacı ve çözüm önerilerinin anlatıldığı 3 sayfalık mektup geçen hafta AB ülkelerine yollandı.

Ömer Bilge'nin Hürriyet gazetesinde yer alan yazısında mektupla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

"Erdoğan’dan kıyamet mektubu"

Konuyla ilgili Rum medyası, “KKTC’nin de dahil olacağı Doğu Akdeniz konferansı önerisi” dolayısıyla, “Erdoğan’dan kıyamet mektubu” manşetini attı.

Ömer Bilge’nin yazısında yer verdiği bilgilere göre Erdoğan’ın gönderdiği mektupta Türkiye’nin Yunan tarafı ile adil bir görüşmeye hazır olduğu, ancak Yunan cephesinin güven vermeyen girişimleri sürdürdüğü belirtildi.

Mektupta Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin de bulunacağı şekilde Doğu Akdeniz’e kıyısı olan ilgili ülkelerin katılacağı geniş kapsamlı bir konferans teklifi de yer aldı.

KKTC ve Rum tarafı arasında doğalgaz gelirlerinin Kıbrıs sorununun çözümünden önce adil bir şekilde paylaşılması ve sürecin yönetilmesi mekanizması kurulması gerektiği de belirtildi.

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