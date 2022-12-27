Erdoğan Macron’u böyle teselli etti! Erdoğan’ın o sözleri dünyada manşet oldu

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ronaldo açıklamalarına geniş yer verdi. ‘Siyaset kurbanı olduğu' ve ‘Suudi Arabistan'a gideceği' mesajları tartışıldı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Erzurum'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı, Arjantin'i tebrik etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'u nasıl teselli ettiğini anlattı.

Erdoğan "Messi mi?, Ronaldo mu?" sorusuna, "Onları kıyaslamak bize düşmez de Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Filistin davasına sahip çıkan bir isimdir Ronaldo" dedi.

Erdoğan, Macron'u teselli etti

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'u nasıl teselli ettiğini anlattı:

"Penaltılarda da Arjantin gerçekten muhteşemdi izledin değil mi? Her iki tarafı çevirmede Messi tecrübesi ağırlığını koydu ve Arjantin'i böyle 30 yıldan sonra dünya kupasını almış oldu hayırlı olsun diyeceğiz darısı başımıza . Kendisini teselli derken ‘Arjantin iyi oynadı kazandı’ dedim Macron üzülme... "

"Ronaldo Suudi Arabistan'a gidiyor"

Erdoğan, Portekizli yıldız Ronaldo'nun yeni adresini de açıkladı. "Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor" dedi.

Fransız milli takımının oyuncusu, Kylian Mbappe de Erdoğan'ın gündemindeydi. 23 yaşındaki futbolcu için, "Şimdi artık gelecekte o var..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Kupası ve Ronaldo hakkındaki sözleri, dünya basınında geniş yankı buldu. İşte o manşetlerden bazıları...

MIRROR: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun Filistin'e verdiği siyasi destek nedeniyle Dünya Kupası'nda mağdur edildiğini iddia etti.

ALJAZEERA: Erdoğan, Ronaldo'nun 'siyasi yasak' nedeniyle düştüğünü söyledi. Türk lider, Portekizli futbolcunun Filistin hakkında kamuoyuna açıklama yapmamasına rağmen 'Filistin davasını savunan biri' olduğunu söyledi.

MARCA: Erdoğan: "Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda siyasi veto kurbanı oldu."

NEWSELLADA.GR: Haberi Erdoğan verdi... Cristiano Ronaldo -Suudi Arabistan'a gidecek.

GE.GLOBO.COM: Türkiye Cumhurbaşkanı Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda, 'Siyasi Yaptırımlar' kurbanı olduğunu söyledi.

RECORD.PT: Erdoğan, Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda 'siyasi bir veto' kurbanı olduğunu söyledi: Filistin'e destek tehlikede.

ABOLA.PT: Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor.

GOAL.COM: Erdoğan: "Cristiano Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar."

SPORTSKEEDA.COM: "Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transfer olacak." Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli süper starın bir sonraki hedefini onaylıyor gibi görünüyor.

KLİX.BA: Erdoğan: "Ronaldo'nun Katar'da siyasi yasağı vardı, Filistin'i savunan biri.

CORRİEREDELLOSPORT: Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki başarısızlığıyla ilgili Erdoğan'ın teorisi: Filistin'le bağlantılı siyasi bir nedenle cezalandırıldı.

DELO.Sİ: Erdoğan ikna oldu: Ronaldo siyasi yaptırımların ve kıskançlığın kurbanı.

DZİENNİKPOLSKİ24.PL: Erdoğan: "Ronaldo Filistin'i destekliyor. O yüzden siyasi yaptırım uyguladılar."

VOETBALBELGİE.BE: Cristiano Ronaldo, Filistin'e desteğin kurbanı mı?

PROTOTHEMA.GR: Erdoğan, Ronaldo'nun kariyerinin bir sonraki aşamasını tahmin etti.