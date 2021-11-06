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Siyaset Erdoğan'ın hasta yakını ile randevu diyaloğu: Yanında doktor var, ona sor!
Siyaset

Erdoğan'ın hasta yakını ile randevu diyaloğu: Yanında doktor var, ona sor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaparken, "Hastanelerden randevu alamıyoruz" diyen hasta yakını vatandaşa kürsüden cevap vererek, "Yanında doktor var, ona sor!" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 17:25:00 - 2021-11-07 01:41:30

Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının sağlık yatırımlarını anlatırken şehir hastanelerine değindi. O esnada hasta yakını bir vatandaş, "Randevu alamıyoruz" diyerek eleştiride bulundu.

'Yanında doktor var, ona sor'

Vatandaşın eleştirisine kürsüden cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanında doktor var, sor sana anlatsın." dedi.

Vatandaşlar, hastane hizmeti alabilmek için, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 üzerinden randevu alıyor. Ancak bir süredir hastanelerde yakın tarihlerde boş yer olmaması sebebi ile randevu alamamaktan  şikayet ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşla arasındaki diyalog gerçekleşmeden önce, şehir hastanelerine ilişkin açıklamasında şunları söylemişti: "Şehir hastaneleri başta olmak üzere sağlıkta bir devrim gerçekleştirdik mi? Sancaktepe'de bir şehir hastanemiz var mı? Ne kadar kısa zamanda yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? 45 günde şehir hastanemizi tamamladık."

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Yorumlar

Ömer

Gereksiz yere hastanelere gelen randevu alan çok ne yazık ki . Gerçek hastalarda muzdarip oluyor . Burnu akan hastanede bu olmaz . O zaman sağlık Ocak’ları ne işe yarıyor . 
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arsa

gerçekten randevu alınamıyor... milyar dolarlarla hastane yaptır ama içinde doktor yok...
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