Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretinde vekalet Cevdet Yılmaz’da
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2-4 Kasım tarihlerini kapsayan Güney Kore ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı programı nedeniyle uygulanacak vekalet düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Tezkereye göre Cevdet Yılmaz, Erdoğan’ın Türkiye’ye dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.