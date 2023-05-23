Erdoğan'ın gözlerinden yaş aktığı anlar ve Ekrem'in kibri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun çalışma hayatlarını anlattıkları videolar sosyal medyada gündem oldu.
Ekrem İmamoğlu ilgili videoda, "Hayat gelip geçiyor. Ben 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam" diyerek kibirle mesaisini uzatmadığını aktarıyor.
Erdoğan ise, gözleri yaşlı şekilde vatan için çalışırken eve geç döndüğünü ve kızının yolunu gözlediğini anlatıyor.
Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki farkı ortaya koyan video sosyal medyada viral oldu.
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