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Dünya Erdoğan'ın fotoğrafını hazmedemeyip para cezası kestiler!
Dünya

Erdoğan'ın fotoğrafını hazmedemeyip para cezası kestiler!

Kudüs’te bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye, İsrail güçleri tarafından para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 01:47:00 - 2021-08-11 01:48:07
Erdoğan'ın fotoğrafını hazmedemeyip para cezası kestiler!

İsrail güçleri, Kudüs’ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice’ye para cezası kesti.

Para cezası kestiler

İsrail güçleri, Kudüs’ün Silsile Kapısı’nda bulunan dükkanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice’ye para cezası verdi. Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin Kudüs’ün Silsile Kapısı’ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi yasak" ifadelerini kullandı.

Ebu Hatice, Kudüs’teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

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