Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Ümit Özdağ'ı rezil kepaze etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Suriyelilere karşı Kayseri'de başlayan olaylarda, Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Handan el Naif'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirterek, "Ümit Özdağ ve Zafer Partisi milli güvenlik sorunudur derken, silahlanıp iç savaş çıkaracaklarını değil, işte bu tür vakaları kastediyoruz. Ergenleri, gençleri, iki adım sonrasının muhasebesini yapabilecek akli melekesi olmayanları nasıl zehirlediklerine, nasıl kışkırttıklarına, Türkiye’nin bütünlüğü için nasıl büyük bir tehdide dönüştüklerine dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye yazdı.