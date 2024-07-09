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Medya Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Ümit Özdağ'ı rezil kepaze etti
Medya

Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Ümit Özdağ'ı rezil kepaze etti

Yeniakit Publisher
2024-07-09 12:08:32 - 2024-07-09 12:08:32
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Ümit Özdağ'ı rezil kepaze etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Suriyelilere karşı Kayseri'de başlayan olaylarda, Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Handan el Naif'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirterek, "Ümit Özdağ ve Zafer Partisi milli güvenlik sorunudur derken, silahlanıp iç savaş çıkaracaklarını değil, işte bu tür vakaları kastediyoruz. Ergenleri, gençleri, iki adım sonrasının muhasebesini yapabilecek akli melekesi olmayanları nasıl zehirlediklerine, nasıl kışkırttıklarına, Türkiye’nin bütünlüğü için nasıl büyük bir tehdide dönüştüklerine dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Suriyelilere karşı Kayseri'de başlayan olaylarda, Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Handan el Naif'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirterek, "Ümit Özdağ ve Zafer Partisi milli güvenlik sorunudur derken, silahlanıp iç savaş çıkaracaklarını değil, işte bu tür vakaları kastediyoruz. Ergenleri, gençleri, iki adım sonrasının muhasebesini yapabilecek akli melekesi olmayanları nasıl zehirlediklerine, nasıl kışkırttıklarına, Türkiye’nin bütünlüğü için nasıl büyük bir tehdide dönüştüklerine dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye yazdı.

Arap sermayesini ürkütmeye çalışıp, Türkiye turizmini baltalamaya çalıştıklarını belirten Ünal, "Her bir eylemlerinde Türkiye’ye ağır zarar veriyor, Türkiye’nin rakiplerinin değirmenine su taşıyorlar. Türkçülük maskesi altında Türklüğe, Türkiye’ye saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

 

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