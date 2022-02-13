Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektuba gözleri gibi bakıyorlar

Dursun Suna Niğde

Erdoğan’ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’nde 4 ay yattığı dönemde kendisine mektup gönderen ve o zamanlar da 13 yaşında olan Kur’an Kursu öğretmeni Zeynep Eryaman Ulusoy ve 21 yaşındaki ağabeyi arkeolog Mustafa Eryaman, gönderdikleri duygu yüklü mektuba cevap olarak gelen mektubu yıllarca gözleri gibi koruyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönülden bağlı olduklarını belirten vefalı Eryaman kardeşler, şunları dile getirdiler: “Başkanımızın 1997 yılında Siirt mitinginde okuduğu bir şiirden dolayı cezaevine girmesi bizleri ailecek çok üzmüştü. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanım’ın koronavirüse yakalanmış olmaları bizleri üzdü. Kendileri için her zaman dua ediyoruz. Her zaman cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız hastalığı atlattı çok şükür, Emine Hanım en kısa sürede atlatır inşallah.”

İşte duygu dolu satırlar

İki kardeş, Erdoğan imzalı cevabi mektupda şu satırların dile getirildiğini aktardılar: “Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi’nden en kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile… (Recep Tayyip Erdoğan)”

Ümmetin umudunu çok sevdik

Yıllar önce mektuplaştıkları Başkan Erdoğan’a sevgi ve bağlılıklarının aynı heyecanla sürdüğünü ifade eden Eryaman kardeşler, “Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin, hastalıklardan korusun. Atamızın sevdiklerini bizler de seviyoruz, dünyanın gıptayla baktığı bir ülkenin cumhurbaşkanı, Türkiyenin umudu olmuştur. Ümmetin umudu olmuştur” şeklinde sözlerini noktaladılar.