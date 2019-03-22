Erdoğan'ın çağrısına karşılık vermediler: Seçim otobüslerinin gürültüsü artarak devam ediyor

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamasında, tüm partilere çağrıda bulunmuş ve AK Parti olarak çevre ile gürültü kirliliği konusunda duyarlı davranacaklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkel bulduğu yöntemlerden, 31 Mart sürecinde başlamak üzere, diğer bütün seçimlerde de vazgeçileceğini aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına partilerden destek gelmedi. 31 Mart'a sayılı günler kala görüntü ve ses kirliliği de giderek artıyor. Yeniakit.com.tr kameraları, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın seçim otobüsünün geçişi esnasında, vatandaşlara mikrofon uzattı.

Seçim arabasından çıkan gürültünün rahatsız edici boyutta olduğunu ifade eden Ankaralılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan çağrıya, diğer partilerin duyarsız kaldıklarını söylediler.