Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası

İsmail Uğur yeniakit.com.tr



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniakit.com.tr’ye yaptığı özel değerlendirmede İstanbullulara yaptığı çağrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. #ReistenÇağrı etiketiyle atılan mesajlarda, seçimlerde hile yapılmasına karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Hırsızın hiç mi suçu yok?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, seçimlerin neden yenilendiğine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Milletin iradesinin çalınmasına göz yumulamayacağını belirten Erdoğan, “İstanbul halkının 212 bin diğer yandan 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? Hadi diyelim ki, bu durumun ortaya çıkmasında sandıklara sahip çıkamadığımız için eksiğimizin ve hatamızın payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin

Hırsızlara imkan vermeyin

İftar programı sonrası yeniakit.com.tr’ye özel değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara çağrıda bulunarak, “Özellikle bu bayram sebebi ile memleketlerine giden vatandaşlarıma diyorum ki ya memlekete gitmeyin veya gidecekseniz de bayram ertesi tekrar buraya dönün. Milli görevinizi, demokrasi görevini gelin İstanbul'daki oy kullanma mahallinde icra edin. Dolayısıyla da hırsızlara imkan vermeyin.” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada #ReistenÇağrı etiketiyle paylaşımlar yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniakit.com.tr üzerinden yaptığı seçimlere sahip çıkma çağrısı, bugün sosyal medyada da geniş yankı buldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı #ReistenÇağrı etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına sahip çıkacaklarını belirterek, İstanbul seçimlerinde oy hırsızlığına karşı sandıklara sahip çıkacaklarını ifade ettiler.