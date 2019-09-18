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Erdoğan'ın ABD'ye 2 hafta süre vermesine CHP'den ilk yorum!

Türkiye'nin ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölge konusunda istediği sonucu alamaması durumda 'kendi harekat planımızı devreye sokarız' şeklindeki mesajına CHP'den tepki geldi. Türkiye'nin kendi başına hareket etmesini tehlikeli bulduklarını belirten CHP'li Ünal Çeviköz, "endişeliyiz" ifadesini kullandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 21:54
Erdoğan'ın ABD'ye 2 hafta süre vermesine CHP'den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile birlikte oluşturulmaya çalışılan güvenli bölge ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den ilk yorum: Endişeliyiz

Erdoğan'ın bu sözleriyle ilgili CHP'den ilk yorum geldi. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin, parti adına yaptığı açıklamada, "endişeliyiz" mesajını verdi.

Çeviköz, "Amerika ile ortak harekatımız bir sonuca ulaşmazsa, şu vadeden itibaren biz kendi bildiğimizi yapar ve kendi kararlarımızı uygularız şeklindeki ifade tam manasıyla bir çelişki oluşturmaktadır. Dolayısıyla, oradan baktığımızda da Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak Türkiye'nin kendi başına yapmakta olduğu bir takım tasavvurların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden de endişe duyuyoruz" dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı için de "endişeliyiz" demişlerdi

CHP, daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla ilgili olarak da benzer çıkışlar yapmış, "endişeliyiz, tehlikeli sonuçlar doğurur" ifadelerini kullanmıştı.

Parti, operasyonların başarıyla sonuçlanmasının ardından ise her seferinde ağız değiştirerek farklı açıklamalar yapmıştı.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 21:54
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. CHP
  4. güvenli bölge

YORUM YAZ

  • Doğan MiraçDoğan Miraç10 dk önce
    Siz zaten hepiniz endişelisiniz......
  • Şeref Öztürk Şeref Öztürk 13 dk önce
    CHP tabiiki endişeli onların endişeleri oradaki PKK lıların yok oluşları
  • alifuatalifuat15 dk önce
    Amerikanın ağzıyla konuşuyor moral bozmaya çalışıyor,
  • AlpAlp16 dk önce
    Hdp , PKK, SDG, ABD, İsrail için mi endişelisiniz......
  • erdoerdo19 dk önce
    pijamalarınızı giyip evinizden televizyondan takip edebilirsiniz. nasılsa zeytin dalı ve fırattada yoktunuz. sizi çağıranmı var.

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