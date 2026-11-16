Özel’in partisinde rezaletler bitmiyor! Uçkurcu başkanın mal kaçırma oyunu

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CHP kaçkınları tarafından kurulan Yeni Parti yönetimi, içki, rüşvet ve uçkur skandallarıyla boğuşurken, tabanı da benzer rezaletlerle çalkalanıyor. Uzun yıllar CHP Alanya İlçe Başkanlığı yaptıktan sonra şimdilerde Yeni Parti’ye yanlayan ve evli olduğu halde gayrimeşru ilişki yaşadığı Ülkü Y. Adlı kadını 4 kürtajın ardından hamile bırakan Şevki Türktaş’ın, bu birlikten doğan evladından mal kaçırdığı ortaya çıktı. %99.99’luk DNA testine rağmen 3 yaşındaki Lina bebeği evlatlığa kabul etmeyen ve mahkemenin küçük çocuğa bağladığı 12.500 TL’lik tedbir nafakasını ödememek için “zorlandığı” yalanını söyleyen YP’li Türktaş’ın, hamileliğin 4. ayında onlarca taşınmazını nikâhlı eşine ve çocuklarına devrettiği öğrenildi. Alanya 1. Aile Mahkemesinde görülen dava kapsamında ortaya çıkan skandal gerçeğe göre, uçkur düşkünü Türktaş’ın, 30/12/2022, 11/09/2023 ve 27/03/2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplu taşınmaz devirleriyle, kendi adına kayıtlı toplam 173 adet taşınmaz ve bağımsız bölümden 155 adedini, devir ve bağış yoluyla elden çıkardığı belirlendi.

HAMİLELİĞİ ÖĞRENDİ MALINI KAÇIRDI

Soybağı ve nafaka davasını sonuçsuz bırakmak amacıyla mal varlığının %90’ını tasfiye ettiği Teknik İnceleme Raporu ile sabit olan YP’li azgın teke Şevki Türktaş’ın, biyolojik babası olduğu DNA testi ile kesinleşen kızı Lina Y.’dan kaçırdığı mal varlığı listesi şöyle:

• Evli olduğu halde gayrimeşru ilişki yaşadığı Ülkü Y.’yi hamile bırakan Yeni Partili Şevki Türktaş’ın, henüz hamileliğinin 4. ayına tekabül eden 30/12/2022 tarihinde, tek bir gün içerisinde 90660 ve 90690 yevmiye numaralı işlemlerle Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesindeki 25 adet ticari dükkan/depo, Cikcilli Mahallesindeki dubleks mesken ve Oba Mahallesindeki daireler topluca devrettiği belirlendi.

• Beşinci kez kürtaj yaptırmadığı gerekçesiyle Ülkü Y. adlı kadına kızan ve doğacak çocuğundan mal kaçıran Türktaş’ın, 11/09/2023 tarihinde ise Cikcilli Mahallesi 419 Ada 1 Parseldeki 17 adet mesken/dubleksi tek kalemde elden çıkardığı; 27/03/2024 tarihinde de Asmaca ve Büyükhasbahçe’deki taşınmazlarını devrettiği bildirildi.

AMAÇ TÜM MALI KAÇIRMAK MI?

6 Kasım’a kadar 8 bin TL’lik tedbir nafakası istemeyerek ödeyen ve mahkeme tarafından 12.500 TL’ye yükseltilen tedbir nafakası için “ödemekte zorlanıyorum” yalanını söyleyen Özgür Özel’in yol arkadaşı Türktaş’ın, 173 taşınmazından 155’ini elden çıkarıp, kalan son birkaç taşınmazı da devrettikten sonra nafaka ödemelerini keseceği ve hakkında yapılacak icra takiplerinin tamamen semeresiz bırakmayı düşündüğü belirtildi.

ALANYA’DA “BİLİRKİŞİ” BULUNAMIYOR

Öte yandan, Alanya 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davaya iki kez bilirkişi atanmasına rağmen, her iki bilirkişinin davayı incelemeye yanaşmaması ve görevden istifa etmesi manidar bulundu.