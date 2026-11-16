Sicili bozuklar Özel’in listesinde

Sebahattin Ayan İstanbul

Tek aday olduğu Yeni Parti 1. Olağan Kurultayının ilk gününde yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu 7 belediye başkanını kadrosuna dâhil eden ve cezaevindeki hırsızlık zanlısı belediye başkanlarına “kahraman” yakıştırması yapan Özgür Özel, kongrenin ikinci gününde Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesine aldığı isimlerle şaşırtmadı. İçki masalarından arkadaşları olan ve haklarında fezleke düzenlenen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a listede yer vermeyen Özel, kendisine “Tipitip Oğlan” diyen Cemal Enginyurt, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri organize eden ve İmam Hatip karşıtı çıkışlarıyla bilinen Gezici Profesör Ahmet Celal Cem Say, “128 milyar dolar” yalanını uyduran Kerim Rota ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a fon iftirası atan Ümit Özlale gibi isimleri Parti Meclisine aldı. Kurultay öncesinde yapılan tüzük değişikliğiyle Parti Meclisi’nin üye sayısını bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80’den 160’a çıkaran ve istifaların önüne geçmek için 80 milletvekilini listeye sokan Özel, kendisi gibi emekli askerlere sokağa çıkma çağrısı yapan Yankı Bağcıoğlu’nu, hekimlerden topladığı aidat paralarıyla PKK’nın siyasi uzantılarına hamilik yapan dönemin TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ı ve eğitimin millileşmesinden rahatsız olan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ı listeye dâhil etti. Özel’in yıkım ekibinde; TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın kardeşi Bülent Şık, “Mavi Vatan” doktrinine “masal” diyen ve İsrail’e olan muhabbetiyle bilinen Namık Tan gibi isimler yer aldı. Özgür Özel’in listesinde ayrıca İmamoğlu’na yakınlıklarıyla bilinen milletvekilleri Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer ile İstanbul’un ilçe örgütlerinde görev yapan siyasetçiler, İstanbul Planlama Ajansı’nın akademik koordinatörü ve akademisyenler bulunuyor. Hakkında “zincirleme rüşvet” suçundan fezleke düzenlenen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı liste dışı bırakan Özel, yolsuzluk nedeniyle kızı ve damadı İngiltere’ye kaçan Bülent Tezcan’ın yanı sıra Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Harun Özgür Yıldızlı ve Aliye Coşar’a da PM veya YDK’de yer vermedi.

GEÇMİŞTEN GELEN YÜKLERİYLE YIKIM EKİBİ OLUŞTURUYOR

Özel’in yıkım ekibini Akit’e değerlendiren Avukat Halit Özdemir, “Yeni Parti, yeni bir kadro oluşturduğunu iddia ediyor ancak ortaya çıkan tablo, yeni bir siyaset anlayışından ziyade eski CHP alışkanlıklarının devam ettiğini gösteriyor. Milletin beklentilerine cevap verecek, ülkenin meselelerine çözüm üretecek bir kadro oluşturmak yerine; tartışmalı isimleri, eski siyasi hesapları ve toplumda karşılığı tartışılan anlayışları aynı çatı altında toplamayı tercih ediyor. Anlaşılan o ki Yeni Parti, Türkiye’yi ihya edecek bir kadro kurmak yerine, kendi siyasi anlayışının geçmişten gelen yüklerini de yanına alarak bir yıkım ekibi oluşturuyor. Partinin adı ve söylemi değişse de zihniyet değişmiyor. Yeni dedikleri, eski CHP’nin kadroları ve alışkanlıklarından ibaret. Milletin iradesini esas alan, eser ve hizmet siyaseti üreten bir anlayışla; kendi iç hesaplaşmalarını ve siyasi tartışmalarını ülke gündeminin önüne koyan bu yaklaşım arasındaki farkı milletimiz elbette görüyor” dedi.

MIKNATIS KENDİNDEN OLANI ÇEKER

Özgür Özel’in parti için oluşturduğu kadronun halkın güvenini kazanamayacağını belirten 21. Dönem MHP Milletvekili Av. Ahmet Çakar, “Özgür Özel’in bu tutumunun saygısızlık olduğunun ve Yeni Partili vatandaşlara karşı da bir saygısızlık yapıldığı kanaatindeyim. Yani ‘Benim hırsızım suçsuzdur’ diyerek bir tavır ortaya koymak mümkün müdür? Hiçbir siyasi partinin, yargı sürecine girmiş bir mensubunu savunması doğru değildir. Bu tür siyasi geçmişi karanlıkta kalmış kişileri kadroya kattığınız da toplum kime güvenecek. Toplum size güvenmez. Bu, siyasi liderlikteki en büyük zayıflıklardan biridir. Doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devletidir. Bu devletin yönetimine talip olan bir insanın öncelikle devletin hukukuna riayet etmesi ve saygı duyması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukukuna saygı duymayan bir insanın, bir siyasi partinin genel başkanı olması ve ardından devletin cumhurbaşkanlığına talip olması düşündürücüdür. Devletin yönetmeye talip olan bir insanın, hukukun takibine girmiş ve yargı süreci içerisinde bulunan, tutuklu yargılanan insanların durumuna yaklaşımı da önemlidir. Elbette bu kişiler hakkında masumiyet karinesi vardır. Ancak ortada öyle somut deliller ve belgeler var ki bunları savunmak, bir kere bu devletin hukukuna karşı olmak anlamına gelir. Dolayısıyla bulunduğunuz makam, yani bir siyasi partinin genel başkanlığı, öncelikle hukuku ve hukukun üstünlüğünü savunmayı gerektirir. Aslında Özgür Özel’in bugün ortaya koyduğu tutum ve davranış, gelecekte seçimlerde başarılı olup devlet başkanı olması hâlinde hukuka uymayacağının en büyük delilidir. Büyüklerimizin söylediği, ‘Yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır’ sözünden hareket edecek olursak, bugünkü davranışı yarın sergileyebileceği hukuka aykırı davranışların da teminatı hâline gelmektedir. Büyüklerimizin ‘Mıknatıs kendi cinsinden olanları çeker’ diye bir sözü vardır. Toplumun vicdanına, ahlakına ve sağduyusuna aykırı hareket eden insanları, bir parti taassubuyla savunursanız kaybedersiniz. Yeni Parti bünyesinde görev yapabilecek başka insanlar yok mu?” ifadelerini kullandı.