Gündem Erdoğan’ı suçlayan CHP, kendi rezaletini örtbas etti! Soru var cevap yok
Gündem

Erdoğan’ı suçlayan CHP, kendi rezaletini örtbas etti! Soru var cevap yok

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, gazetecilerden soruları önceden aldırdığı yalanıyla hedef alan CHP’nin, kendi basın toplantılarında aynı yöntemi hatta daha sertini uyguladığı canlı yayında ifşa edildi.

TGRT Haber ekranlarında konuşan gazeteci Fatih Atik, CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin düzenlediği basın toplantısında yaşanan skandalı tüm açıklığıyla anlattı. Atik, mezar başında rakı içilmesi rezaletine ilişkin soru sormak istediğini, ancak CHP yönetiminin bu soruyu “Soruları önceden alıyoruz” gerekçesiyle sordurmadığını açıkladı.

 

 

SORU VAR, CEVAP YOK!

Fatih Atik, CHP’nin “şeffaflık” iddialarının tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

 

 

“CHP’nin basın toplantısında mezar başında rakı içilmesi konusunu sormak istedim. Ancak ‘soruları önceden alıyoruz’ denilerek bu soru engellendi. Yani CHP, en basit basın toplantısında bile işine gelmeyen soruyu yasaklıyor.”

ERDOĞAN’A ATILAN İFTİRA, CHP’YE AYNADAN DÖNDÜ

Hatırlanacağı üzere CHP cephesi, bir hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakta gazetecilerden soruları önceden aldığı iddiasını gündeme taşıyarak algı operasyonu yürütmüştü.

Ancak gerçek bizzat CHP’nin kendi uygulamasıyla ortaya saçıldı.

Üstelik mesele sıradan bir konu değil; mezar başında alkol tüketilmesi gibi toplumun vicdanını yaralayan bir rezalet söz konusuyken CHP’nin bu sorudan özellikle kaçması dikkat çekti.

 

 

CHP’NİN “ÖZGÜR BASIN” ANLAYIŞI: SUS, SORMA, GÖRME!

Kamuoyuna sürekli “basın özgürlüğü”, “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” nutukları atan CHP’nin,

kendi içindeki skandallara gelince basını susturduğu bir kez daha belgelenmiş oldu.

Ortaya çıkan tablo net:

Erdoğan’a atılan suçlamalar iftira,

CHP’nin uygulaması ise itirafla sabit sansür.

CHP, soruları önceden alıp işine gelmeyeni eleyerek basın toplantısı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerin ne kadar samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.


