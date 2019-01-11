Erdoğan'ı şaşırttı: Burada ne işin var kız? Hay Allah senin iyiliğini versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki Aday Toplantısında, önceden tanıdığı küçük kızı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Erdoğan, konuşması sırasında Tutku Yalçın isimli küçük kıza dönerek, "Tutku, burada ne işin var kız? Hay Allah senin iyiliğini versin. Bu tutku bir alem." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan'ın, konuşmasında Tutku Yalçın isimli genç bir kıza söyledikleri güne damgasını vurdu.

Manisa'daki fabrika açılışı sırasında kendisine "Bir şey söyleyeyim mi? Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Doktora hemşireye var da polis ağabeylerime niye yok?" diyen küçük kızı Trabzon'daki programında da gören Erdoğan, şaşkınlığını gizleyemedi. Erdoğan, küçük kıza dönerek, "Tutku, burada ne işin var kız? Hay Allah senin iyiliğini versin. Bu tutku bir alem." dedi.