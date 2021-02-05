Erdoğan’ı gören Ataklı heyecandan saçmaladı

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı görünce saçmalamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beylerbeyi'nde karşılaştığını söyleyen Ataklı, polisin tüm yolları kapadığını ve hiçbir aracın bölgeden geçemediğini söyledi. Bölgeden hiçbir aracın geçişine izin verilmediğini ileri süren Ataklı'nın o sırada bölgeden aracıyla geçtiğini hesaba katmadan palavra sıkması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Ataklı, polisin rutin bir uygulama olan, "Bekleme, devam et" yönündeki sözlerini kendisinden korkulduğu için söylendiğini iddia ederek akılalmaz ifadeler kullandı.

Ataklı'nın yazısı şu şekilde:

“Erdoğan’la fotoğraf çektirdim.

Geçen hafta cuma günü…

Sevgili arkadaşım Canan Sezenler’le bir konuyu konuşmak için buluşacağız.

Ancak yayından sonra hemen eve gidip kızımı almam ve anneannesine bırakmam gerek.

Canan’a, ’En iyisi seni yoldan alayım, karşıya beraber geçeriz, kızımı alır tekrar bu tarafa gelirken de konuşuruz. Zaten dışarıda oturup bir çay içecek yer bile yok’ dedim.

Birlikte geçtik karşıya.

Beylerbeyi çevresi çok sakindi.

Hiç trafik yoktu.

Anladım ki AKP Genel Başkanı geçecek.

O geçeceği zaman tüm polis seferber oluyor ve trafik hiç tıkanmadan akabiliyor.

Eve gittik, kızımı aldım, tekrar köprüye doğru hareket ettik.

Tam sahil yoluna inmiştik ki, karşıdan cıvıl cıvıl

yanan iki polis motorsikleti geçti.

Kızıma ’Bak şimdi Erdoğan geçecek, sen de görürsün’ dedim.

Tam o sırada yolun karşı tarafında 8-10 kişinin bekleştiğini fark ettim ki, Erdoğan’ın konvoyu da göründü.

Ön taraf sanıyorum yol kesildiği için durdu.

Erdoğan’ın aracı tam benim durduğum yerde o bekleşenlerin yanında duruverdi.

İlk kez o zaman gördüm Erdoğan’ın konvoyundaki korumaları.

Hepsi aksiyon filmlerindeki gibi hareket halindeki araçlardan atladılar, yayılarak aracın çevresini sardılar.

Polislerden biri bana doğru ’Devam edin efendim’ diye seslendi çok kibarca.

Bir diğeri de uzaktan ’Devam et devam et’ diye bağırdı.

Önüm duruyor, nereye gideyim?

Hemen dibime gelen polise ’Önüm dolu, zaten gidemiyorum’ dedikten sonra yüzüme dikkatle bakması üzerine ’Ben Can Ataklı’yım’ dedim hafif bir hınzırlıkla.

Güldü ’Biliyorum efendim’ demez mi?

Ben de ’E madem öyle niye korkuyorsunuz ki?’ dedim bir kahkaha atarak.

Polis de güldü tabii.

Sonra önümdeki araçlar yürümeye başlayınca daha fazla duramadım tabii.

Böylelikle çok uzun yıllar sonra Erdoğan’la dolaylı da olsa çekilmiş bir fotoğrafım oldu.”