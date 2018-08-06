‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti

Son 16 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için yola çıkanların hiçbirine millet geçit vermedi. Bütün siyasi söylemlerini Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu 24 Haziran seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası sallantıya girdi. 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala kurduğu İYİ Parti’yi Erdoğan düşmanlığı üzerine bina eden Meral Akşener de girdiği ilk seçimde milletten tokat yedi. Büyük umutlarla kurduğu partisi dağılma sürecine giren Akşener’in koltuğu daha ilk raundda sallanmaya başladı.

AK Parti’den ayrılarak Türkiye Partisi’ni kuran Abdüllatif Şener de milletten umduğu desteği alamayınca partisi kapatarak soluğu CHP’de aldı. AK Parti hükümetlerinde bakan olarak görev yaptığı sırada istifa ederek Anavatan Partisi’nin başına geçen Erkan Mumcu da unutulan isimlerden oldu. 15 Temmuz akşamı darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü alçaklar da Erdoğan’ın kararlı duruşu ve milletin dirayetiyle hezimete uğradı.

KOLTUKLARI TEHLİKEYE GİRDİ

Dünya siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş ilklere imza atan ve milletiyle kurduğu gönül bağı sayesinde girdiği her seçimden oyunu arttırarak çıkan tek lider olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı, politik arenada devirmek için yola koyulanlar milletin tokadını enselerinde hissetti. CHP’nin başına kirli bir kaset operasyonuyla geçen ve seçmenine Erdoğan karşıtlığından başka hiçbir şey vadedemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleriyle birlikte 9. seçimini de kaybetti. Seçim akşamı itibariyle CHP’de başlayan kurultay kavgalarını engelleyemeyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı devirmek için çıktığı siyaset sahnesinde koltuğundan indirilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

UNUTULUP GİTTİLER...

24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce kurduğu İYİ Parti’yi Erdoğan karşıtlığı üzerine temellendiren Meral Akşener de girdiği ilk seçimde milletten şamarı yedi. Miting meydanlarında “Gök kubbeyi yıkmaktan” bahseden Akşener, partisindeki kitlesel kopuşları ve iç isyanları bastıramayınca istifanın eşiğinden döndü. 2005 yılında AK Parti’den istifa ederek Anavatan Partisi’nin başına geçen Erkan Mumcu’yu da millet affetmedi. AK Parti’den istifa ederek Türkiye Partisi’ni kuran ve Erdoğan düşmanlığını parti programı haline getiren Abdüllatif Şener de milletten umduğunu bulamadı. Kısa bir süre sonra partisini kapatmak zorunda kalan Şener, siyaseten unutulmamak için CHP’ye kapak attı.

FETÖ’YE MİLLET DARBE YAPTI!

Milletin adamı Başkan Erdoğan’ı sadece siyasiler devirmek istemedi. 15 Temmuz akşamı FETÖ’cüler milletin iradesini gasp etmek istedi. Millet, Erdoğan’a sahip çıkmak ve iradesini çiğnetmemek için FETÖ’cü hainlere geçit vermedi. Darbe yaparak Başkan Erdoğan’ı devirmek isteyen alçaklar çil yavrusu gibi dünyanın birçok ülkesine dağıldı. Erdoğan’ın kararlı tutumu sayesinde inlerine girdiğimiz FETÖ’cü alçaklar teker teker paketlenerek Türk yargısına teslim edildi.