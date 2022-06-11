Erdoğan/dindar karşıtı, müftülükte eğitim vermeye kalkarsa!

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Müftülüğü tarafından bölgede sıkça görülen ‘Çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ kapsamında Milli Eğitim Konferans Salonu’nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe müftülüğün daveti üzerine Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı Avukat Cemile Didem Karaboğa konuşmacı olarak katıldı. Avukat Karaboğa, sahnede konuşma yaparken salonun ön bölümünde oturan din görevlisi tarafından kendisine sözlü saldırıda bulunulduğunu öne sürüp konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, yaşananların arka planına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

“Rakıları doldurun, buzlar tamamsa yeniden başlıyoruz!”

14 Mayıs’ta bu paylaşımı yapmış, avukatımız Cemil Karaboğa.

Ama ne Şanlıurfa Valiliği..

Ne Şanlıurfa Müftülüğü..

Ne Aile Bakanlığı..

Baroyu saymayacağım.. Onlar zaten avukat ile aynı kafadalar..

Ama Şarlıurfa’daki muhafazakar avukatları da saymam gerekir..

“Bu avukat hanımdan, çocuklarımızın, müftülük çalışanlarının öğreneceği ne olabilir ki?” dememişler..

8 Haziran’da, müftülüğe davet edilip..

Veya, barodan bir avukat istenilmesiyle yetinilip..

“Kimi yolluyorsunuz? ‘Rakıları hazırlayın’ diyen birisi lütfen olmasın. Sonra sizin medyanız bizi eleştirir, ‘Sosyal medyada ‘Akşam rakı içelim’ diyen avukatı, ders vermesi için müftülüğe çağırdılar’ derler..” sorgulamasını da yapmayıp..

Gelen avukatı karşılayıp, almışlar salona..

Kıyafeti şöyle imiş, müftülük çalışanı birisi avukat hanımın eteğinin boyunu ima ederek “Kürsünün arkasında anlat, biz din adamıyız” demiş, ayrı konu..

Baro da, bu çıkış sonrasında “İnsanların yaşam tarzına ve kıyafetine açıkça müdahale taşıyan bu saldırıyı kınıyor, bu zihniyete karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz” diye açıklama yapmış ayrı konu..

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