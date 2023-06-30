Erdoğan’dan yerel seçim öncesi çok kritik hamle

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesi AK Parti’ye yaptığı kritik uyarıları köşesine taşıdı. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Erdoğan (…) İstanbul İl Teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu. Büyük bir seçim zaferinin ardından AK Parti’ye önemli uyarılarda bulundu. “Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yoktur. Kibir, böbürlenme, şımarma, tepeden bakma bizim partimizde yer bulamaz. Bulmamalıdır. 21 yılda 17’nci zafer sonrasında bize yakışan tevazudur, bize yakışan samimiyettir. Bize yakışan, milletimizle aramızdaki gönül köprülerini güçlendirmektir” dedi.

GÜÇ ZEHİRLENMESİ

İktidar güç zehirlenmesine neden olur. Seçim zaferleri kibir abidelerini ortaya çıkarır. Ama Erdoğan hiçbir zaman bu duyguya kapılmadı. O nedenle bu millet 15 Temmuz gecesi onun için canını ortaya koydu. Girdiği her seçimi kazandı. Her fırsatta partisini kibir hastalığına kapılmaması yönünde uyardı. “Bizim için esas olan tevazudur” dedi.

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ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Erdoğan seçim zaferini kazandığı 28 Mayıs gecesi, AK Parti’ye, yerel seçimleri hedef olarak göstermişti. Önce bir özeleştiri yaptı. “Unutmayın, ilçelerde 24 belediyeden 19 belediyeye düştük. Bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Neden, niçin, nasıl bu noktaya geldik? Öyleyse süratle buradaki eksikleri gidermemiz, her vatandaşımızı Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındıracak, inandıracak adımları atmamız lazım. Onun için İstanbul’da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimseyi bırakmayacağız” dedi.

Erdoğan, seçimlerde büyük bir zafer elde ettik diyebilirdi. Ama o “İlçelerde 24 belediyeden 19’a düştük” diye uyarma gereğini duydu.

Liderlik bu işte. (…)”