Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Milletimizin huzuruna en doğru isimlerle çıkmanın çabasındayız
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımız başladı. Milletimizin huzuruna en doğru isimlerle çıkmanın çabasındayız. Şehirlerimizin 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Yüksek oylarla tekrar kazanacağız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Davamıza sahip çıkan yol arkadaşlarımızı yürekten selamlıyorum.
* Kongremiz, bir AK Parti klasiği olan süreklilik içinde değişim yönümüzün ne kadar güçlü halen ne kadar diri olduğunu tekrar göstermiştir.
* Merkez karar ve yönetim üyelerimizden 49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti.
* Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Seçim takvimimiz ilerliyor. Milletimizin huzuruna doğru isimlerle çıkma çabasındayız.
* Amacımız İstanbul ve Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmaktır. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi.
* Panoları yenileme dışında başka işleri yok, İstanbul geçmişi mumla arar oldu.
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* Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır.
* (Cumhur İttifakı) Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.
* MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile dün oldukça verimli bir görüşme yaptık. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.
* CHP'li belediyeler vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Öğrenmek gibi niyetleri de yok.
* (CHP'li belediyeler) Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar.
* Muhalefet hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemez.
* Yalan ve iftira silahına sarıldılar.
* Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı yönetiminde olan tüm belediyeleri korumakla kalmayacak, Allah'ın izniyle çok daha yüksek oy oranlarıyla tekrar kazanacağız.
* Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. O iller ayağa kaldırana kadar durmayacağız.
* İnşallah Aralık ayı boyunca bölge genelinde 46 bin konutun ve köy evinin hak sahiplerine teslimini yapacağız. Böylece ahde vefamızı, verdiğimiz sözlerin arkasında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz.
* Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi bizim başlattığımız ve belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler.
* İnsanımızın günlük yaşamında karşılaştığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz.
* 20-30 yıl öncesiyle mukayese ettiğimizde artık vatandaşlarımızın hükümet ve belediyelerden beklentileri değişmiştir.
* Ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracağız.
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