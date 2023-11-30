Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Milletimizin huzuruna en doğru isimlerle çıkmanın çabasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Davamıza sahip çıkan yol arkadaşlarımızı yürekten selamlıyorum.

* Kongremiz, bir AK Parti klasiği olan süreklilik içinde değişim yönümüzün ne kadar güçlü halen ne kadar diri olduğunu tekrar göstermiştir.

* Merkez karar ve yönetim üyelerimizden 49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti.

* Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Seçim takvimimiz ilerliyor. Milletimizin huzuruna doğru isimlerle çıkma çabasındayız.

* Amacımız İstanbul ve Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmaktır. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi.

* Panoları yenileme dışında başka işleri yok, İstanbul geçmişi mumla arar oldu.

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* Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır.

* (Cumhur İttifakı) Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

* MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile dün oldukça verimli bir görüşme yaptık. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.

* CHP'li belediyeler vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Öğrenmek gibi niyetleri de yok.

* (CHP'li belediyeler) Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar.

* Muhalefet hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemez.

* Yalan ve iftira silahına sarıldılar.

* Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı yönetiminde olan tüm belediyeleri korumakla kalmayacak, Allah'ın izniyle çok daha yüksek oy oranlarıyla tekrar kazanacağız.

* Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. O iller ayağa kaldırana kadar durmayacağız.

* İnşallah Aralık ayı boyunca bölge genelinde 46 bin konutun ve köy evinin hak sahiplerine teslimini yapacağız. Böylece ahde vefamızı, verdiğimiz sözlerin arkasında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz.

* Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi bizim başlattığımız ve belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler.

* İnsanımızın günlük yaşamında karşılaştığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz.

* 20-30 yıl öncesiyle mukayese ettiğimizde artık vatandaşlarımızın hükümet ve belediyelerden beklentileri değişmiştir.

* Ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracağız.