Erdoğan’dan yardım istediler

Ö.Faruk Şahin Ankara

Çin’in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacı ile İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen ve Ankara’ya 50 kilometre kala polis ekipleri tarafından durdurulan 70 kişilik Doğu Türkistanlı grup iki gün süren bekleyişin ardından otobüslerle İstanbul’a gönderildi. Çoğunluğunu 60 yaşın üzerindeki kişilerin oluşturduğu grup, Kızılcahamam’ı geçmelerinin ardından Ankara Valiliği’nden izin alınmadığı ve yol güvenliğinin sağlanamaması gerekçesi ile polis ve jandarma ekipleri tarafından durdurulmuştu. İki gündür bir otelde bekletilen Doğu Türkistanlılarla yapılan görüşmeler neticesinde, Kızılcahamam’da Başkan Erdoğan’a yazdıkları mektubu okuyarak emniyet güçleri tarafından ayarlanan otobüsle İstanbul’a tekrar gönderildi. Mektupta, şöyle denildi: “Sayın Cumhurbaşkanım sizin dünyanın her tarafında zalime karşı mazlumun yanında dik duran bir lider olduğunuzu biliyoruz. Bizim de yeryüzünde en çok zulme uğrayan mazlum millet olduğumuzu, insanın anlatmaya dilinin varmadığı zulümleri yaşadığımızı size iletmek istiyoruz. Bize de sahip çıkmanızı ve destek olmanızı bekliyoruz.”