Erdoğan’dan ‘Wilders’e suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Wilders’in Erdoğan’ı hedef alan sözleriyle hakaret suçunu işlediği belirtildi. Dilekçede, şu ifadeler kullanıldı: “Şüpheli Wilders, yazdığı yazıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Bu çerçevede şüpheli hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.”