Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' kutlaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Kürkçe Nevruz Günü mesajı yayımladı.21 Mart 2019 Perşembe 22:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nevruz dolayısıyla Türkçe ve Kürtçe kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımları şöyle;
Türkçe kutlama
'Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum.'
Kürtçe kutlama
'Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim.'
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