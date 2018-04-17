Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Siyasetten ekonomiye birçok konuyu ele alan Cumhurbaşkanı, 25. ölüm yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da unutmadı.

ÜNİVERSİTE MÜJDESİ

"Turgut Özal'a rahmet diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"ADINI ANMAK İSTEMİYORUM..."

Erdoğan, konuşmasına devam ederken Malatya'daki mevcut üniversitede adı yaşatılan İsmet İnönü'nün adını anmak istemedi.

Cumhurbaşkanı, "Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız." ifadelerini kullandı.