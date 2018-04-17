Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Malatyalılara yeni bir üniversite müjdesi veren Cumhurbaşkanı, konuşmasını devam ettirirken, İsmet İnönü'nün adını ağzına almak istemedi.17 Nisan 2018 Salı 23:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Siyasetten ekonomiye birçok konuyu ele alan Cumhurbaşkanı, 25. ölüm yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da unutmadı.
ÜNİVERSİTE MÜJDESİ
"Turgut Özal'a rahmet diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
"ADINI ANMAK İSTEMİYORUM..."
Erdoğan, konuşmasına devam ederken Malatya'daki mevcut üniversitede adı yaşatılan İsmet İnönü'nün adını anmak istemedi.
Cumhurbaşkanı, "Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız." ifadelerini kullandı.
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Haydar1 sa önce KİŞİ SEVMEDİĞİNİN ADINI ANMAZ VE ANILDIĞI ZAMAN DA FREKANS DEĞİŞTİRİR. "ÇOK TA TINMAYANLAR" TINMAZSA DA OLUR. Eyman3 sa önce Milyon metrekare topeakları, Çanakkale gibi nice zaferlerin kaymağını içki masalarında kaybeden ayyaşları lanetle hatırlatırım, Sn. Erdoğan'a, hakikatleri ifşa, duruşundan ötürü minneettarım. Hy-hy3 sa önce Adını anmak istemediğim kişi derken kimi kasdediyor? hıdır dikerileriyiter4 sa önce kim anmak ister... Çokta tın 6 sa önce Vah sen anmadansa olur ali koç6 sa önce Başta Mustafa Kemal ATATÜRK, İsmet İNÖNÜ ve bize bu CUMHURİYETİ kazandıran, emeği geçen herkesin ismini saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz, SONSUZA KADAR da anacağız... Yerli Gavur12 sa önce Haklı, çünkü İnönü bizim içimizden çıkan bir gavur, hariçtekinden de milyon kat dehşetli. Onun şu zamandaki takipçileri İhsan Eliaçık ve pekçok benzerleridir.Hepsi de ben ilahiyatçıyım diye ortada dolanıyorlar! Oğuzsoylu12 sa önce hazan efendi İnönü kendi halkı tarafından bile anılmayan adam dı o yüzden hiçbir zaman halkın oyu ile iktidar olamadı ama darbelerle oldu?!?!?! . . . amaaa Sayın Erdoğan hep kendi rekorunu egale ederek 16 Yıldır Bu Milletin Gönlünde Taht Kurdu ve ileride tarih Onu Altın harflerle yazacak ve İnşaallah kıyamete kadar Unutulmayacak● abdo12 sa önce inönüyü ailece bizde hiiiç sevmiyoruzzzzzzzz Can13 sa önce Kim takar papua yeni gine vatandasini .