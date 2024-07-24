Erdoğan'dan talimat: 'Meclis tatile girmeden tamamlayın!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Hayvanları Koruma Kanunu ve Öğretmenlik Meslek Kanun teklif çalışmalarının Meclis tatile girmeden tamamlanması talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyondaki görüşmeler sırasında Meclis binasında hakaretli protesto yapılmasına tepki gösterdi. Kurmaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gibi görüntülere izin verilmemesi gerektiğini belirtirken "Şova izin vermeyin, Meclis'i basıyorlar buna nasıl izin veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı 3 saat sürerken gündemin sıcak başlıkları tek tek ele alındı. Birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat geldi.

''MECLİS'İ BASIYORLAR ŞOVA İZİN VERMEYİN''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyondaki görüşmeler sırasında Meclis binasında hakaretli protesto yapılmasına tepki gösterdi. Kurmaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gibi görüntülere izin verilmemesi gerektiğini belirtirken "Şova izin vermeyin, Meclis'i basıyorlar buna nasıl izin veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, teklife ilişkin vatandaşın talebinin kulak ardı edilmemesi ve ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

''MECLİS TATİLE GİRMEDEN TAMAMLAYIN''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Hayvanları Koruma Kanunu ve Öğretmenlik Meslek Kanun teklif çalışmalarının Meclis tatile girmeden tamamlanması talimatı verdi.

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KATLİAM YASASI DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin şunları aktardı;

''Bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Ötanazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Burada esas mesele, yani ortada bir problem yok da biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz"

KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Öte yandan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Buna göre, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek.