Erdoğan'dan talimat: Gerekirse risk alın!

AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusundaki çalışmanın sonuna gelirken; bir yandan da belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerine ilişkin liste hazırlığını sürdürüyor. Bu kapsamda teşkilatlara meclis üyelikleri ile ilgili listelerde her dört adaydan birinin kadın ve genç olması talimatı gönderildi. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, muhtarlıkların haricinde, adaylar 22 bin koltuk için yarışacak. Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliklerinden oluşan 22 bin koltuk için AK Parti’ye 34 binin üzerinde başvuru yapıldı. 2014 yerel seçimlerinde toplam başvuru sayısı 19 bin civarındaydı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi olmak için yapılan başvuruların 4 binini kadınlar, 2 bin 500’ünü de gençler oluşturdu.



Yerel yönetimlerdeki kadın ve genç sayısını artırmayı hedefleyen AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile teşkilatlara belediye meclisi ve il genel meclis üyelikleri listesinin ‘her dört adaydan birinin kadın, diğeri de genç olacak’ şekilde düzenlenmesi konusunda uyarıda bulundu. AK Parti kaynakları, “Kadın adaylar konusunda, çok hassas davranıldı. Cumhurbaşkanının kesin talimatı var. Teşkilatlara yazılar yazıldı. İlk dörtte bir kadın ve bir genç mutlaka olacak. Devamında da yine her 4 kişiden biri kadın olacak. Bu ilke çok net uygulanacak” dedi.

Gerekirse risk alın

AK Parti kurmayları, teşkilatların bu karara uyup uymadıklarını takip edeceklerini, kadın ve gençlerin olmadığı listelere genel merkezden müdahale edileceğini dile getirdi. Erdoğan’ın da “Burada kadın olursa sıkıntı olur” bahanesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, “Gerekirse risk alacağız” dediği öğrenildi.

İstanbul’da 4 kadın aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan İstanbul ve Ankara ilçe adayları arasında toplam 6 kadın adaya yer verilmişti. İstanbul’da Sancaktepe, Adalar, Kadıköy ve Şişli’de, Ankara’da ise Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kadın aday gösterilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi