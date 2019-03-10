Erdoğan’dan Taksim’deki rezalete okkalı cevap!

Adana'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün "Kadınlar Günü" dolayısıyla İstanbul Taksim’de toplanan ve aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu grubun okunan ezanı ıslıklama küstahlığında bulunmasına sert tepki gösterdi.

Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler

Taksim'deki rezalete 'sela'lı cevap

"Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı" diyen Erdoğan, söz konusu skandal görüntüleri vatandaşlara izlettikten sonra sela okutarak ezan ve bayrak düşmanlarına okkalı bir cevap verdi.

İşte Erdoğan’ın o konuşması;

"Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, Ezan-ı Muhammediye'ye terbiyesizlik ettiler. Ezan'a sahip çıkmayanlar, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz."